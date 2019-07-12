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Джокович второй год подряд сыграет в финале Уимблдона

Сербский теннисист будет защищать прошлогодний титул

  • 12.07.2019 18:06
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Джокович второй год подряд сыграет в финале Уимблдона
© Wimbledon. Новак Джокович
Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович второй год подряд сыграет в финале Уимблдона.
 
В матче 1/2 финала сербский теннисист в четырех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.
 
Уимблдон. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
 
В финале Джокович сразится с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем.
 
Отметим, что это будет шестой финал Уимблдона в карьере Новака. Ранее он всего раз уступил на травяном мэйджоре в матче за титул, проиграв Энди Маррею в 2013 году.
 
Добавим, что Джокович выиграл 7 из 8 своих последних финальных матчей на турнирах серии Grand Slam.
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Источник — Sport.ua

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