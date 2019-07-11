Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, двенадцатого июля, в полуфинале Уимблдона встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Поединок двух легендарных теннисистов пройдет вторым запуском на центральном корте после первого матча 1/2 финала Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут. Ориентировочное время начала 17:00 по Киеву.
Отметим, что это будет 40-я встреча Федерера и Надаля, испанец лидирует в очных встречах со счетом 24-15 (на Шлемах 10-3). На Уимблдоне теннисисты встречались всего трижды, все матчи были финальными (в период с 2006 по 2008 год). На травяном мэйджоре швейцарец ведет 2-1.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Источник — Sport.ua
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