СНИГУР: «Должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале»

«Мне очень нравится трава. Это моё любимое покрытие. Я начала матч довольно нервно, потому что проиграла ей в нашей прошлой встрече. Играла гейм за геймом. Я знала, что моя соперница хорошо играет на грунте, но не траве или харде. Это был наш третий матч в этом году: на харде я выиграла, а на грунте проиграла.

На грунте она - королева, делает всё, что хочет. Хард и траву она не понимает. На траве она вообще не знает, что нужно делать, этим я и воспользовалась. У неё чисто грунтовая игра.

Устала ли я? Так а что я играла? Первых два круга, можно сказать, вообще матчей не было. Сегодня я думала, что будет сложнее. Финал на прошлой неделе тоже меньше часа.

Я очень рада, что прошла в финал, но я должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале. Мне не нравятся большие корты, много людей. Я к этому ещё не привыкла. В прошлом году я здесь уже выступала и играла на четвертом корте. И испугалась. Но к этому надо привыкать, когда все хлопают и болеют за тебя», - сказала Снигур.