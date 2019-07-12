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СНИГУР: «Должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале»

17-летняя украинка – о победе в полуфинале юниорского Уимблдона

  • 12.07.2019 21:21
  • 785 просмотров
  • 4 комментария
СНИГУР: «Должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале»
© btu.org.ua. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала выход в финал юниорского Уимблдона.
 
«Мне очень нравится трава. Это моё любимое покрытие. Я начала матч довольно нервно, потому что проиграла ей в нашей прошлой встрече. Играла гейм за геймом. Я знала, что моя соперница хорошо играет на грунте, но не траве или харде. Это был наш третий матч в этом году: на харде я выиграла, а на грунте проиграла. 
 
На грунте она - королева, делает всё, что хочет. Хард и траву она не понимает. На траве она вообще не знает, что нужно делать, этим я и воспользовалась. У неё чисто грунтовая игра.
 
Устала ли я? Так а что я играла? Первых два круга, можно сказать, вообще матчей не было. Сегодня я думала, что будет сложнее. Финал на прошлой неделе тоже меньше часа.
 
Я очень рада, что прошла в финал, но я должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале. Мне не нравятся большие корты, много людей. Я к этому ещё не привыкла. В прошлом году я здесь уже выступала и играла на четвертом корте. И испугалась. Но к этому надо привыкать, когда все хлопают и болеют за тебя», - сказала Снигур.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.07.2019 22:01
    0
    Даша, как всегда - сама непосредственность. Болеем за нее завтра в финале!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.07.2019 21:57
    +1
    Алина Бабенко, 12.07.2019 21:51
    Ви, мабуть, також)
    И вообще, какая вам разница? Девочка вышла в финал, она молодец и представляет Украину, продвигает ее в мире, но вам уж этого не хватает.
    Та невже)))
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 12.07.2019 21:51
    -1
    vizuals, 12.07.2019 21:37
    Української дівчина мабуть не знає
    Ви, мабуть, також)
    И вообще, какая вам разница? Девочка вышла в финал, она молодец и представляет Украину, продвигает ее в мире, но вам уж этого не хватает.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.07.2019 21:37
    0
    Української дівчина мабуть не знає
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.07.2019 21:57
    +1
    Алина Бабенко, 12.07.2019 21:51
    Ви, мабуть, також)
    И вообще, какая вам разница? Девочка вышла в финал, она молодец и представляет Украину, продвигает ее в мире, но вам уж этого не хватает.
    Та невже)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.07.2019 22:01
    0
    Даша, как всегда - сама непосредственность. Болеем за нее завтра в финале!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.07.2019 21:37
    0
    Української дівчина мабуть не знає
    Ссылка
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