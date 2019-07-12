Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского разряда на Уимблдоне.
В матче 1/2 финала украинка за 46 минут деклассировала первую сеяную американку Эмму Наварро, которой проиграла в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос.
Уимблдон. 1/2 финала юниорского турнира
Дарья Снигур (Украина) – Эмма Наварро (США) – 6:3, 6:0
Отметим, что это была уже третья встреча теннисисток на Шлемах в 2019 году. На Australian Open Снигур победила в трех сетах.
В финале Дарья, которая перед Уимблдоном выиграла юниорский турнир первой категории, сыграет против победительницы матча Алекса Ноэль (США) – Диан Парри (Франция).
Отметим, что ранее 4 украинки играли в финале юниорского Уимблдона: Татьяна Перебийнис (2000), Катерина Бондаренко (2004), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016). Победу одержала только Бондаренко.
Ранее Снигур говорила, что ей по силам выиграть трофей.
Источник — Sport.ua
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