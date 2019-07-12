Дарья СНИГУР: «Мне по силам выиграть Уимблдон»

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала свой выход в полуфинал юниорского Уимблдона.

«Я очень недовольна, потому что отвратительно сыграла в последних двух геймах. Сейчас я чувствую большое давление со стороны, и каждый матч становится все сложнее. Все ребята вокруг говорят мне: «Трава — это твое покрытие. Ты можешь выиграть Уимблдон». После таких слов я начинаю чувствовать давление.

Мне очень понравилось играть в Рохэмптоне. Перед началом турнира у меня и мысли не было, что я могу победить. Я лишь второй раз тренировалась на траве и впервые выступала на турнире. Но эта победа показала, что мне вполне по силам стать триумфатором Уимблдона.

Думаю, в юниорах играть сложнее, потому что я хорошо общаюсь со всеми девочками. Каждый наш матч проходит очень упорно. Я не знаю никого в профессиональном туре, поэтому мне гораздо легче играть против соперницы, с которой я не знакома. В то же время, играть против подруг — это очень сложно», — сказала Снигур.

В полуфинале Уимблдона Снигур встретится с первой сеянной и финалисткой Roland Garros Эммой Наварро из США, которая победила Дарью в парижском четвертьфинале.