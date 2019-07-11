Снигур вышла в полуфинал юношеского Уимблдона

Украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал Уимблдона-2019 в женском юношеском разряде. В 1/4 финала украинка со счетом 6:2, 6:4 обыграла Полину Кудерметову из России. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.
В полуфинале Снигур сыграет с победителем матча между первой сеяной Эммой Наварро из США и 6-м номером посева, японкой Нацуми Кавагучи. Ранее в 1/8 финала Снигур обыграла американку Робин Монтгомери – 6:7, 6:1, 6:2.
Что касается Ильи Белобородько, то он в мужском юношеском турнире на стадии четвертьфинала борьбу прекратил. Украинец уступил Харольду Майо из Франции – 4:6, 4:6.
Источник — Sport.ua
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