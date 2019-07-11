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Снигур вышла в полуфинал юношеского Уимблдона

Илья Белобородько прекратил борьбу в четвертьфинале

  • 11.07.2019 14:46
  • 1206 просмотров
  • 2 комментария
Снигур вышла в полуфинал юношеского Уимблдона
© btu.org.ua. Дарья Снигур

Украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал Уимблдона-2019 в женском юношеском разряде. В 1/4 финала украинка со счетом 6:2, 6:4 обыграла Полину Кудерметову из России. Матч продолжался 1 час и 2 минуты.

В полуфинале Снигур сыграет с победителем матча между первой сеяной Эммой Наварро из США и 6-м номером посева, японкой Нацуми Кавагучи. Ранее в 1/8 финала Снигур обыграла американку Робин Монтгомери – 6:7, 6:1, 6:2.

Что касается Ильи Белобородько, то он в мужском юношеском турнире на стадии четвертьфинала борьбу прекратил. Украинец уступил Харольду Майо из Франции – 4:6, 4:6.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 11.07.2019 15:04
    +1
    Молодец девочка. Жаль только, что Лопатецкая получила травму
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 11.07.2019 14:49
    +8
    Умничка
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 11.07.2019 14:49
    +8
    Умничка
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 11.07.2019 15:04
    +1
    Молодец девочка. Жаль только, что Лопатецкая получила травму
    Ссылка
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