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Полуфиналисту Уимблдона разбили голову в кровь

В Рэйвена Клаасена угодили мячом

  • 12.07.2019 10:50
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Полуфиналисту Уимблдона разбили голову в кровь
© twitter
Южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил повреждение в ходе полуфинального матча Уимблдона в парном разряде. Соперниками Клаасена и новозеландца Майкла Винуса были колумбийцы Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль (4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6. После удара Кабаля мяч попал Рэйвену в голову. 
 
В финале соперниками колумбийцев будут французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен.
 
В 2018 году победителями Уимблдона в мужском парном разряде стали американцы Майк Брайан и Джек Сок. В финале они одолели Клаасена и Винуса со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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