Полуфиналисту Уимблдона разбили голову в кровь

Южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил повреждение в ходе полуфинального матча Уимблдона в парном разряде. Соперниками Клаасена и новозеландца Майкла Винуса были колумбийцы Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль (4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6. После удара Кабаля мяч попал Рэйвену в голову.

В финале соперниками колумбийцев будут французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен.

В 2018 году победителями Уимблдона в мужском парном разряде стали американцы Майк Брайан и Джек Сок. В финале они одолели Клаасена и Винуса со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.