Цуренко снялась с турнира в Лозанне

Леся Цуренко отказалась от участия в грунтовом турнире WTA в Лозанне, который начнется в следующий понедельник, 15 июля.
Такое решение украинской теннисистки связано с травмой. Ранее из-за этой же травмы Цуренко снялась с матча второго раунда парного разряда Уимблдона.
В одиночном разряде Уимблдона Цуренко вылетела в первом раунде от Барборы Стрыцовой, которая сегодня вышла в полуфинал.
Далее у Цуренко запланирован хардовый турнир WTA в Вашингтоне, который стартует 29 июля.
Источник — XSport
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