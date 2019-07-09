Цуренко снялась с турнира в Лозанне

Леся Цуренко отказалась от участия в грунтовом турнире WTA в Лозанне, который начнется в следующий понедельник, 15 июля.

Такое решение украинской теннисистки связано с травмой. Ранее из-за этой же травмы Цуренко снялась с матча второго раунда парного разряда Уимблдона.

В одиночном разряде Уимблдона Цуренко вылетела в первом раунде от Барборы Стрыцовой, которая сегодня вышла в полуфинал.

Далее у Цуренко запланирован хардовый турнир WTA в Вашингтоне, который стартует 29 июля.