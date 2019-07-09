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Цуренко снялась с турнира в Лозанне

Украинку по-прежнему беспокоит травма

  • 09.07.2019 20:29
  • 470 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко снялась с турнира в Лозанне
© Твиттер Леси Цуренко

Леся Цуренко отказалась от участия в грунтовом турнире WTA в Лозанне, который начнется в следующий понедельник, 15 июля.

Такое решение украинской теннисистки связано с травмой. Ранее из-за этой же травмы Цуренко снялась с матча второго раунда парного разряда Уимблдона.

В одиночном разряде Уимблдона Цуренко вылетела в первом раунде от Барборы Стрыцовой, которая сегодня вышла в полуфинал.

Далее у Цуренко запланирован хардовый турнир WTA в Вашингтоне, который стартует 29 июля.

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Источник — XSport

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 21:17
    0
    Этот турнир вообще не нужен. После травы надо бы к харду готовиться вместо того, чтобы бегать по разным покрытиям без всякой пользы.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 21:04
    0
    Зниматися Леся вміє
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 21:17
    0
    Этот турнир вообще не нужен. После травы надо бы к харду готовиться вместо того, чтобы бегать по разным покрытиям без всякой пользы.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 21:04
    0
    Зниматися Леся вміє
    Ссылка
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