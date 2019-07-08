Уимблдон. Определились все участницы четвертьфиналов

В понедельник, восьмого июля, на Уимблдоне завершились матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.
Из двух украинок в четвертьфинал прошла только Элина Свитолина, которая в двух сетах переиграла Петру Мартич. Даяна Ястремская, к большому сожалению, проиграла китаянке Чжан Шуай.
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно проиграла американке Элисон Риск. В рейтинге ее могла обойти только чешка Каролина Плишкова, которая чуть позже сама проиграла в драматичном поединке своей соотечественнице Каролине Муховой со счетом 11:13 в третьем сете.
Также отметим уверенные победы Серены Уильямс и Симоны Халеп.
Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:2
Чжан Шуай (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 6:2
Элисон Риск (США) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:3
Симона Халеп (Румыния) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 7:5, 6:2
Серена Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:2
Каролина Мухова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 7:5, 13:11
Йоханна Конта (Великобритания) – Петра Квитова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:4
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Риск – С. Уильямс
Стрыцова – Конта
Нижняя часть сетки
Свитолина – Мухова
Халеп – Чжан
Источник — Sport.ua
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