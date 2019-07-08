Уимблдон. Определились все участницы четвертьфиналов

кто смотрел как матч ?

Хороший матч, было приятно посмотреть на игру команды. Видно, что команда более-менее готова к се...

20:55 — krotyfuckyou

ну и какой вывод,Динамо провалило сборы?

20:53 — FFY_MRAZ_

Тупорылый дед, где про Пролетер, коматозник одесский!?

20:53 — wildstylezz

Ты сам все прекрасно понимаешь! Соперники плохие! И менеджмент Динамо тоже плохой, потому что даж...

20:51 — krotyfuckyou

FFY_MRAZ_, 08.07.2019 20:47 петухам слова не давали АК228петух,будешь кукарекать ,когда я рукой м...

20:47 — krotyfuckyou

и что теперь сборы Динамо признать плохими и опять победил шахтер,ибо у них-------------- 2 сопер...