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Уимблдон. Определились все участницы четвертьфиналов

В четвертом круге неожиданно вылетели Эшли Барти и Каролина Плишкова

  • 08.07.2019 19:39
  • 2418 просмотров
  • 4 комментария
Уимблдон. Определились все участницы четвертьфиналов
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, восьмого июля, на Уимблдоне завершились матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.
 
Из двух украинок в четвертьфинал прошла только Элина Свитолина, которая в двух сетах переиграла Петру Мартич. Даяна Ястремская, к большому сожалению, проиграла китаянке Чжан Шуай.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно проиграла американке Элисон Риск. В рейтинге ее могла обойти только чешка Каролина Плишкова, которая чуть позже сама проиграла в драматичном поединке своей соотечественнице Каролине Муховой со счетом 11:13 в третьем сете.
 
Также отметим уверенные победы Серены Уильямс и Симоны Халеп.
 
Уимблдон. Четвертый круг
 
Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:2
Чжан Шуай (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 6:2
Элисон Риск (США) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:3
Симона Халеп (Румыния) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 7:5, 6:2
Серена Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:2
Каролина Мухова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 7:5, 13:11
Йоханна Конта (Великобритания) – Петра Квитова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:4
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Риск – С. Уильямс
Стрыцова – Конта
 
Нижняя часть сетки
Свитолина – Мухова
Халеп – Чжан
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
      Andy Chak, 08.07.2019 20:17
    +1
    Та вже і так всі можливі прогнози Еліна перевершила, так що тепер лише в своє задоволення і без напрягу)))
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.07.2019 19:47
    +1
    "Ризик - С. Вільямс" - у вас гугл-транслейт?))
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 08.07.2019 19:46
    +3
    З точки зору імен та рейтинга найтяжчий варіант Мухова - Халеп - Серена, найлегший Мухова - Шуай - Ріске. А там вже, як кажуть, як бог дасть.
    Ссылка
    Олексій Гонта
      Олексій Гонта, 08.07.2019 19:42
    +3
    Халепа!!!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 08.07.2019 19:46
    +3
    З точки зору імен та рейтинга найтяжчий варіант Мухова - Халеп - Серена, найлегший Мухова - Шуай - Ріске. А там вже, як кажуть, як бог дасть.
    Ссылка
    Олексій Гонта
      Олексій Гонта, 08.07.2019 19:42
    +3
    Халепа!!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 08.07.2019 20:17
    +1
    Та вже і так всі можливі прогнози Еліна перевершила, так що тепер лише в своє задоволення і без напрягу)))
    Ссылка
    olya403
      olya403, 08.07.2019 19:47
    +1
    "Ризик - С. Вільямс" - у вас гугл-транслейт?))
    Ссылка
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