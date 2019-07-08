Петра Квитова - Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, чешская теннисистка Петра Квитова (6-я ракетка мира) сыграет в 1/8 финала с представительницей Великобритании Йоханной Контой (18-я ракетка мира). Начало матча в 17:10 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Барбарой Стрыцовой.

Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Петра Квитова - Йоханна Конта прямая трансляция в 17:10 по киевскому времени