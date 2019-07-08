Н.Киченок / Спирс – Мелихар / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 июля, Надежда Киченок сыграет в третьем круге парного разряда Уимблдона.
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США проведет матч 1/8 финала против седьмого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия). Матч пройдет вторым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией:
Источник — Sport.ua
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