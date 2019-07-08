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Н.Киченок / Спирс – Мелихар / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда Уимблдона

  • 08.07.2019 17:05
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
Н.Киченок / Спирс – Мелихар / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
Сегодня, 8 июля, Надежда Киченок сыграет в третьем круге парного разряда Уимблдона.
 
Украинка в дуэте с Абигэйл Спирс из США проведет матч 1/8 финала против седьмого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия). Матч пройдет вторым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Плеер с видеотрансляцией:

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 08.07.2019 16:26
    +1
    При всій повазі до UKR, буду дивитися Халепа-Гауфф. Прошу зробіть тему будь ласка.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 08.07.2019 16:26
    +1
    При всій повазі до UKR, буду дивитися Халепа-Гауфф. Прошу зробіть тему будь ласка.
    Ссылка
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