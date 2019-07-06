Костенко уступила на старте юниорского Уимблдона

С утра другое издание писало про 6 Лямов от ДК и желания Фенера получить 9 .... вообщем можно дог...

Как обычно сразу и юмор аутистов из копанки подоспел

23:33 — Forever_young_13

Играть надо, двигаться надо, вести игру надо, например как Марадона, тогда придут титулы. А он хо...

23:31 — « УАФ - М а ф і я »

Одним дебильным решением, судья отбил желание смотреть футбол...

23:29 — Vitaliy Starodubets

Мда... Как-то титулы в сборной для Месси выходят через жопу... Величайший игрок, возможно лучший,...

23:28 — Shunya|Kh

Суддя педрило

23:26 — Forever_young_13

На редкость весёленький матч