Костенко уступила на старте юниорского Уимблдона

16-летняя украинская теннисистка Любовь Костенко проиграла на старте юниорского Уимблдона.
В поединке против 18-летней Эбигэйл Форбс из США украинка уступила в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 3:6.
В парном разряде Костенко выступит вместе с Садой Нахиманой из Бурунди. Шестые сеяные в первом круге сыграют против американок Саванны Броадус и Эбигейл Форбс.
Источник — Sport.ua
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