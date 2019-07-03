Уимблдон. Цуренко и Саснович пробились во второй круг парного разряда

Украинка и белоруска оформили путевки в следующий раунд, где их ждут вторые сеяные, Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.

Матч продолжался почти два часа, на счету Леси и Александры 6 реализованных брейкпоинтов из 9, а у их соперниц - 4 из 8.

Первый круг

Леся Цуренко/Александра Саснович (Украина/Беларусь) – Тимеа Бачински/Бернарда Пера (Швейцария/США) 6:4, 4:6, 6:1

На кортах Уимблдона в 2017 году Цуренко установила личный рекорд в парном разряде - третий круг.