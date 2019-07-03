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Уимблдон. Цуренко и Саснович пробились во второй круг парного разряда

Украинка успешно начала выступление в паре на травяном «Шлеме»

  • 03.07.2019 21:50
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Уимблдон. Цуренко и Саснович пробились во второй круг парного разряда
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Украинка и белоруска оформили путевки в следующий раунд, где их ждут вторые сеяные, Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.
 
Матч продолжался почти два часа, на счету Леси и Александры 6 реализованных брейкпоинтов из 9, а у их соперниц - 4 из 8.
 
Первый круг
Леся Цуренко/Александра Саснович (Украина/Беларусь) – Тимеа Бачински/Бернарда Пера (Швейцария/США) 6:4, 4:6, 6:1
 
Вчера Леся Цуренко потерпела поражение в первом раунде одиночного турнира от Барборы Стрыцовой.
 
На кортах Уимблдона в 2017 году Цуренко установила личный рекорд в парном разряде - третий круг.
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Источник — Большой теннис Украины

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