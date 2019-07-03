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ВИДЕО. Как Ястремская выходила в третий круг Уимблдона

Украинка повторила лучшее достижение на турнирах Большого шлема

  • 03.07.2019 19:37
  • 1227 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Ястремская выходила в третий круг Уимблдона
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга украинка обыграла американку Софию Кенин.
 
Для Даяны это повторение лучшего достижения на турнирах Большого шлема. В начале года Ястремская проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.07.2019 19:41
    -1
    Я понимаю что Уимблдон, но все равно как то хоть кепки б отличались. Очень неудобно смотреть
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