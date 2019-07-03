ВИДЕО. Как Ястремская выходила в третий круг Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга украинка обыграла американку Софию Кенин.
Для Даяны это повторение лучшего достижения на турнирах Большого шлема. В начале года Ястремская проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open.
Источник — Sport.ua
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