Уимблдон. Цонга выиграл матч за 58 минут

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга отменно стартовал на Уимблдоне. Экс-пятая ракетка мира в трех быстрых сетах одолел Бернарда Томича из Германии.
Уимблдон. Первый круг
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Бернард Томич (Германия) – 6:2, 6:1, 6:4
Отметим, что матч продолжался всего 58 минут, что очень не характерно для пятисетового формата поединков.
Стоит отметить, что это самая быстрая победа в мужском одиночном разряде Уимблдона за последние 15 лет.
Во втором круге Цонга сразится с победителем матча Шаповалов – Беранкис.
Источник — Wimbledon
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0:15, 0:30, 0:40
1 - 1
15:0, 15:15, 30:15, 40:15
1 - 2
0:15, 0:30, 0:40
2 - 2
15:0, 30:0, 40:0
2 - 3
0:15, 0:30, 0:40
3 - 3
15:0, 30:0, 40:0
3 - 4
0:15, 0:30, 0:40
4 - 4
15:0, 30:0, 40:0
4 - 5
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40
ПРОИГРАННАЯ ПОДАЧА
4 - 6
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, 40:AБПMП
Ну если так играть то понятно
0:15, 0:30, 0:40
1 - 1
15:0, 15:15, 30:15, 40:15
1 - 2
0:15, 0:30, 0:40
2 - 2
15:0, 30:0, 40:0
2 - 3
0:15, 0:30, 0:40
3 - 3
15:0, 30:0, 40:0
3 - 4
0:15, 0:30, 0:40
4 - 4
15:0, 30:0, 40:0
4 - 5
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40
ПРОИГРАННАЯ ПОДАЧА
4 - 6
15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, 40:AБПMП
Ну если так играть то понятно
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