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Уимблдон. Цонга выиграл матч за 58 минут

Самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет

  • 02.07.2019 18:44
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
Уимблдон. Цонга выиграл матч за 58 минут
© Wimbledon. Жо-Вилфрид Цонга
Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга отменно стартовал на Уимблдоне. Экс-пятая ракетка мира в трех быстрых сетах одолел Бернарда Томича из Германии.
 
Уимблдон. Первый круг
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Бернард Томич (Германия) – 6:2, 6:1, 6:4
 
Отметим, что матч продолжался всего 58 минут, что очень не характерно для пятисетового формата поединков.
 
Стоит отметить, что это самая быстрая победа в мужском одиночном разряде Уимблдона за последние 15 лет.
 
Во втором круге Цонга сразится с победителем матча Шаповалов – Беранкис.
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Источник — Wimbledon

(1 голос)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.07.2019 18:51
    0
    0 - 1


    0:15, 0:30, 0:40


    1 - 1

    15:0, 15:15, 30:15, 40:15

    1 - 2


    0:15, 0:30, 0:40


    2 - 2

    15:0, 30:0, 40:0

    2 - 3


    0:15, 0:30, 0:40


    3 - 3

    15:0, 30:0, 40:0

    3 - 4


    0:15, 0:30, 0:40


    4 - 4

    15:0, 30:0, 40:0

    4 - 5


    15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40
    ПРОИГРАННАЯ ПОДАЧА

    4 - 6

    15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, 40:AБПMП
    Ну если так играть то понятно
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 02.07.2019 18:51
    0
    0 - 1


    0:15, 0:30, 0:40


    1 - 1

    15:0, 15:15, 30:15, 40:15

    1 - 2


    0:15, 0:30, 0:40


    2 - 2

    15:0, 30:0, 40:0

    2 - 3


    0:15, 0:30, 0:40


    3 - 3

    15:0, 30:0, 40:0

    3 - 4


    0:15, 0:30, 0:40


    4 - 4

    15:0, 30:0, 40:0

    4 - 5


    15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40
    ПРОИГРАННАЯ ПОДАЧА

    4 - 6

    15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40, 40:AБПMП
    Ну если так играть то понятно
    Ссылка
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