Уимблдон. Цонга выиграл матч за 58 минут

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга отменно стартовал на Уимблдоне. Экс-пятая ракетка мира в трех быстрых сетах одолел Бернарда Томича из Германии.

Уимблдон. Первый круг

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Бернард Томич (Германия) – 6:2, 6:1, 6:4

Отметим, что матч продолжался всего 58 минут, что очень не характерно для пятисетового формата поединков.

Стоит отметить, что это самая быстрая победа в мужском одиночном разряде Уимблдона за последние 15 лет.

Во втором круге Цонга сразится с победителем матча Шаповалов – Беранкис.