Даяна Ястремская – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, первого июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона.
19-летняя украинка начнет турнир поединком против итальянки Камилы Джорджи (№42 WTA). Матч пройдет на корте №8 первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила итальянка.
Во втором круге победительница матча сыграет против Софии Кенин (№28 WTA) или Астры Шармы (№93 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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