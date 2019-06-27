Истбурн (WTA). Известны все полуфиналистки

На травяном турнире WTA в британском Истбурне состоялись все матчи 1/4 финала.
Онс Жабер (Тунис) – Ализе Корне (Франция) – 1:6, 7:5, 6:3
Анжелик Кербер (Германия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Кики Бертенс (Голландия) – 4:6, 6:4, 4:6
Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 2:6, 0:6
Полуфинальные пары:
Онс Жабер – Анжелик Кербер
Кики Бертенс – Каролина Плишкова
Ранее с турнира в Истбурне вылетела Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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