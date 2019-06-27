Истбурн (WTA). Известны все полуфиналистки

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Итоги сезона УПЛ. Лучшие игроки по системе гол+пас 20:54 — Kovalenkobrevno Всем и так понятно, что Витя Цыганков - лучший игрок Украины

Велотрек. Украинка Соловей – чемпионка Европейских игр 20:51 — sarnet32 Ввиду не развитой инфраструктуры в этом виде спорта умудряемся выигрывать. А так есть чем нам гор... 20:48 — vizuals Красотуля 20:47 — Олег Мандрівник ну вот золото пошло, а то всё серебро 20:47 — Fangold Соловей 20:47 — sarnet32 Супер!!!! Молодчинка! С победой!!! Плюс еще бронза в борьбе у Аллы Черкасовой!!!

Хавалджи завоевала серебро Европейских игр 20:47 — Mda Судьи мамку в кино водил 20:43 — sarnet32 Еще и золото есть. Велотрек. Анна Соловей - чемпионка!!!!!!!! В принципе неожиданно, но приятно!!...

Яспер СИЛЛЕССЕН: «Мне хотелось играть именно в Валенсии» 20:46 — Leo Ga Не уверен, что он хотел играть именно в Валенсии, но уходить из Барсы надо было еще раньше.