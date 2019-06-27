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Истбурн (WTA). Известны все полуфиналистки

На турнире завершились все четвертьфинальные матчи

  • 27.06.2019 20:31
  • 210 просмотров
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Истбурн (WTA). Известны все полуфиналистки
© instagram.com/angie.kerber

На травяном турнире WTA в британском Истбурне состоялись все матчи 1/4 финала.

Онс Жабер (Тунис) – Ализе Корне (Франция) – 1:6, 7:5, 6:3

Анжелик Кербер (Германия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:3

Арина Соболенко (Беларусь) – Кики Бертенс (Голландия) – 4:6, 6:4, 4:6

Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 2:6, 0:6

Полуфинальные пары:

Онс Жабер – Анжелик Кербер

Кики Бертенс – Каролина Плишкова

Ранее с турнира в Истбурне вылетела Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

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