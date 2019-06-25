Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Истборн. Цуренко покидает турнир

Украинская теннисистка не сумела обыграть Ребекку Петерсон из Швеции

  • 25.06.2019 19:41
  • 849 просмотров
  • 5 комментариев
Истборн. Цуренко покидает турнир
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
В матче второго круга украинка уступила в двух сетах Ребекке Петерсон из Швеции (№66 WTA).
 
Истборн. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7(6), 4:6
 
Леся лучше начала матч, довольно быстро повела с брейком, а в седьмом гейме оформила второй. Казалось, что первую партию можно записать в ее актив, но не тут то было. Подать на сет не получилось и игра развалилась. Цуренко стала играть более надежно, но ошибок от этого меньше не стало, а активность Петерсон, которой уже нечего было терять, приносила результат на травяном корте. Украинке кое-как удалось перевести партию на тай-брейк, который оказался за Ребеккой.
 
Второй сет начался с брейка шведки и небольшого скандала. В одном из моментов Петерсон укорачивала, Цуренко вроде бы добежала и впоследствии после удачной игры на сетке неожиданно выиграла розыгрыш. После этого судья на вышке сообщила, что был двойной отскок на стороне Цуренко. Леся не согласилась и долго ругалась, доказать ей ничего не удалось. Со счета 3:2 в пользу Петерсон теннисистки начали проигрывать все свои подачи, первой остановила эту ярмарку щедрости шведка, которая и выиграла поединок.
 
Стоит отметить, что Цуренко очень повезло со снятием Гёргес, да и Петерсон была неплохим вариантом. Но февральский проигрыш в Кубке Федерации, видимо, не стал тем раздражителем, который мог бы помочь сегодня победить. 
 
После снятия Андрееску Леся будет сеянной на Уимблдоне, но этим еще нужно будет воспользоваться.
 
В третьем круге Петерсон встретится с Анжелик Кербер (№5 WTA) или Самантой Стосур (№132 WTA).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
      vizuals, 25.06.2019 20:12
    +1
    Зато Хижняк на Европейских играх в в 1/2 финала зашел только что, победив россиянина
    Ссылка
    serg
      serg, 25.06.2019 20:00
    0
    andre2020, 25.06.2019 19:51
    не наш день
    это даже не день, я бы сказал - это целый неудачный год
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:51
    0
    пусть тренеруютса
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:51
    +1
    не наш день
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 25.06.2019 19:46
    -1
    мучиницы наши, идите селфи делать, это у вас лучше получается
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 20:12
    +1
    Зато Хижняк на Европейских играх в в 1/2 финала зашел только что, победив россиянина
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:51
    +1
    не наш день
    Ссылка
    serg
      serg, 25.06.2019 20:00
    0
    andre2020, 25.06.2019 19:51
    не наш день
    это даже не день, я бы сказал - это целый неудачный год
    Ссылка
    andre2020
      andre2020, 25.06.2019 19:51
    0
    пусть тренеруютса
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности