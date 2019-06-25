Истборн. Цуренко покидает турнир

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии Премьер в Истборне.

В матче второго круга украинка уступила в двух сетах Ребекке Петерсон из Швеции (№66 WTA).

Истборн. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7(6), 4:6

Леся лучше начала матч, довольно быстро повела с брейком, а в седьмом гейме оформила второй. Казалось, что первую партию можно записать в ее актив, но не тут то было. Подать на сет не получилось и игра развалилась. Цуренко стала играть более надежно, но ошибок от этого меньше не стало, а активность Петерсон, которой уже нечего было терять, приносила результат на травяном корте. Украинке кое-как удалось перевести партию на тай-брейк, который оказался за Ребеккой.

Второй сет начался с брейка шведки и небольшого скандала. В одном из моментов Петерсон укорачивала, Цуренко вроде бы добежала и впоследствии после удачной игры на сетке неожиданно выиграла розыгрыш. После этого судья на вышке сообщила, что был двойной отскок на стороне Цуренко. Леся не согласилась и долго ругалась, доказать ей ничего не удалось. Со счета 3:2 в пользу Петерсон теннисистки начали проигрывать все свои подачи, первой остановила эту ярмарку щедрости шведка, которая и выиграла поединок.

Стоит отметить, что Цуренко очень повезло со снятием Гёргес, да и Петерсон была неплохим вариантом. Но февральский проигрыш в Кубке Федерации , видимо, не стал тем раздражителем, который мог бы помочь сегодня победить.

После снятия Андрееску Леся будет сеянной на Уимблдоне , но этим еще нужно будет воспользоваться.

В третьем круге Петерсон встретится с Анжелик Кербер (№5 WTA) или Самантой Стосур (№132 WTA).