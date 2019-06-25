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Цуренко будет сеянной в основной сетке Уимблдона

Отказ Бьянки Андрееску от участия в турнире позволил украинке попасть в посев

  • 25.06.2019 02:16
  • 191 просмотр
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Цуренко будет сеянной в основной сетке Уимблдона
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Румынская теннисистка Бьянка Андрееску (№25 WTA) приняла решение не принимать участие в Уимблдоне-2019.

Это означает, что украинка Леся Цуренко (№33 WTA) будет сеянной во время жеребьевки основной сетки турнира. В посев попадают первые 32 теннисистки рейтинга и отказ румынки дал возможность Цуренко стать сеянной.

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Источник — Sport.ua

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