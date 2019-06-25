Цуренко будет сеянной в основной сетке Уимблдона

Румынская теннисистка Бьянка Андрееску (№25 WTA) приняла решение не принимать участие в Уимблдоне-2019.
Это означает, что украинка Леся Цуренко (№33 WTA) будет сеянной во время жеребьевки основной сетки турнира. В посев попадают первые 32 теннисистки рейтинга и отказ румынки дал возможность Цуренко стать сеянной.
Источник — Sport.ua
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