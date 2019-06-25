Цуренко будет сеянной в основной сетке Уимблдона

03:05 — digital_summer

Ну да, это просто так совпало, что Петья закончил свой срок и сразу же роиссю возвращают. По-моем...

02:43 — Поручик Ржевский

Воно ще молоде - та дурне... Я грамоту бережу, де я, коли був студентом у селі мешканцяв допомога...

02:28 — Stanislav Matusevych

Ладно бы еще спорт, ему вообще все похер, кроме денег бабушки Бени. Только что лаптеногов вернули...

02:18 — alefteev77

Мне кажется это первые чемпионы мира в истории Украины в самом популярном виде спорта за 28 лет. ...

01:34 — -PhoeniX-

Я думаю, не так много людей следит за U20. Но те, кто следит за этой сборной, и футболом в деталя...