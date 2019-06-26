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Н. Киченок / Спирс – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Истборне

  • 26.06.2019 20:35
  • 1749 просмотров
  • 1 комментарий
Н. Киченок / Спирс – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция
© БТУ. Надежда Киченок
26 июня украинская теннисистка Надежда Киченок стартует на травяном турнире категории Премьер в Истборне.
 
Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс (США) начнет турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).
 

Ориентировочное начало матча в 20:20 по Киеву после встречи Фридзам - Бертенс.
 
ОБНОВЛЕНО: Пара Остапенко / Кудерметова снялась, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс сыграют против пары Махиэла Бузарнеску / Анна-Лена Фридзам.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 26.06.2019 19:10
    0
    ОБНОВЛЕНО: Пара Остапенко / Кудерметова снялась, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс идут дальше.
    Ссылка
    dydyyura
      dydyyura, 26.06.2019 19:10
    0
    ОБНОВЛЕНО: Пара Остапенко / Кудерметова снялась, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс идут дальше.
    Ссылка
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