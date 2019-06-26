Н. Киченок / Спирс – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Надежда Киченок стартует на травяном турнире категории Премьер в Истборне.
Украинка в дуэте с Эбигейл Спирс (США) начнет турнир поединком против Вероники Кудерметовой (Россия) и Алены Остапенко (Латвия).
Ориентировочное начало матча в 20:20 по Киеву после встречи Фридзам - Бертенс.
ОБНОВЛЕНО: Пара Остапенко / Кудерметова снялась, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс сыграют против пары Махиэла Бузарнеску / Анна-Лена Фридзам.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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