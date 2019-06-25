Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 25 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) сыграет еще один матч на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
Украинка после доигрыша матча против Зарины Дияс проведет поединок второго круга против Ребекки Петерсон из Швеции (№66 WTA), которой Леся разгромно проиграла на Кубке Федерации в феврале.
Поединок состоится пятым запуском на корте №5 после доигрыша парного матча Атаво/Звонарева – Касаткина/Контавейт. Ориентировочное время начала – 19:15 по Киеву.
В третьем круге победительница матча встретится с Анжелик Кербер (№5 WTA) или Самантой Стосур (№132 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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