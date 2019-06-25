Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

если бы на чемпионате мира U-20 выиграли бразильцы, аргентинцы или итальянцы на трансферном рынк...

А какая разница? Ему еще 29, а не уже 35, так что желание повышать пока есть такая возможность по...

17:10 — alefteev77

А есть хотя бы одно видео интервью минут на 15 на украинском языке? Тебе надо на курсы "азы лог...

17:07 — alefteev77

А что для вас украинец? Есть какие-то критерии, по которым можно понять человек - украинец или фе...