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Истборн. Цуренко прошла во второй круг

Вторая ракетка Украины одолела лаки-лузера из Казахстана

  • 25.06.2019 14:52
  • 1115 просмотров
  • 1 комментарий
Истборн. Цуренко прошла во второй круг
© tennisua.org. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) удачно стартовала на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
В матче первого круга основной сетки украинка в двух сетах разобралась с представительницей Казахстана Зариной Дияс (№89 WTA), которая заменила Юлию Гёргес из Германии (№18 WTA).
 
Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:2
 
Во втором круге Цуренко встретится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№66 WTA).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Seafarer
    online
      Seafarer, 25.06.2019 15:24
    +2
    Молодчинка Леся!
    Так тримати!
    Ссылка
    Seafarer
    online
      Seafarer, 25.06.2019 15:24
    +2
    Молодчинка Леся!
    Так тримати!
    Ссылка
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