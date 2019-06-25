Истборн. Цуренко прошла во второй круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) удачно стартовала на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
В матче первого круга основной сетки украинка в двух сетах разобралась с представительницей Казахстана Зариной Дияс (№89 WTA), которая заменила Юлию Гёргес из Германии (№18 WTA).
Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:2
Во втором круге Цуренко встретится с Ребеккой Петерсон из Швеции (№66 WTA).
Источник — Sport.ua
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