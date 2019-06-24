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МАРРЕЙ: «Два месяца назад даже не думал, что смогу выиграть титул»

Британский теннисист – о победе в финале парного разряда на турнире в Лондоне

  • 24.06.2019 11:40
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МАРРЕЙ: «Два месяца назад даже не думал, что смогу выиграть титул»
© Action Sport. Энди Маррей
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о победе в парной сетке турнира ATP в Лондоне.
 
«Я выиграл титул с металлическим бедром. В первую очередь для меня это психологическая победа. Это совершенно иной титул, гораздо более особенный, чем многие мои одиночные титулы, по очень многим причинам. Это здорово, что мне удалось выиграть, учитывая то, в каком состоянии я был несколько месяцев назад. Даже два месяца назад я совершенно об этом не думал. Выиграть парный титул – это не то, что я мог себе представить, думая о своем возвращении. Я просто был очень, очень счастлив, что не чувствовал боль и мог просто наслаждаться жизнью, занимаясь самыми обычными вещами. Так что, это действительно особенная победа. 
 
Как я оцениваю свое выступление? Я сказал бы, что в плане ударов, чувства мяча, я ничего не потерял, такие способности не уходят. В матчах были протестированы мои физические силы и иногда ментальные, насколько я могу сейчас справиться с нервами. В начале недели я не сильно переживал, но, чем дальше мы проходили по турниру, тем большее волнение я испытывал. Также я ожидал, что бедро будет побаливать, но ничего такого не было. Когда я общался с Бобом Брайаном (который перенес такую же операцию), он говорил, что в Австралии у него были небольшие болевые ощущения. Поэтому я просто ждал, когда же сам почувствую что-то подобное. Но этого не произошло и это чудесно. 
 
Что касается моих дальнейших планов и выступлений в одиночном разряде, то у меня есть несколько вариантов. Если мне не удастся возобновить игру в одиночке, я, вероятно, буду рассматривать возможность играть только в паре. После Уимблдона есть несколько сценариев. Я могу продолжить выступать в парном разряде, но начать тренироваться в одиночном формате во время американской хардовой серии. И, возможно, постараться выступить в одиночке. Или же после Уимблдона я возьму продолжительную паузу, возможно, пропущу месяц или шесть недель в Туре, чтобы подготовиться к одиночным выступлениям как раз к US Open», – сказал Энди.
 
Напомним, в Лондоне Маррей выступал в паре с Фелисиано Лопесом, который выиграл и одиночный разряд.
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Источник — Большой теннис Украины

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