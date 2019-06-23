Эшли Барти – Юлия Гёргес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 июня, вторая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) сыграет финальный поединок на турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Ее соперницей станет немка Юлия Гёргес (№19 WTA). Поединок начнется в 15:00 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, счет равный. Гёргес победила в очной встрече на стадии второго круга прошлогоднего турнире в Бирмингеме.
Отметим, что победа в финале сделает Эшли Барти первой ракеткой мира.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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