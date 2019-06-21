Крутые удары и привычные выходки: Кирьос провел два матча за день

Спасибо, надеюсь в этот раз КАН будет более оперативно освещаться на данном ресурсе. Жаль трансля...

00:27 — Поручик Ржевский

Блин, глупо оставаться на пике трансферной стоимости сейчас в Динамо. Надо продать обязательно - ...

00:19 — УАФ - М а ф і я

Кошка драная, расскажи лучше что нибудь о пердаках. Ты в этом деле великий эксперт...

00:18 — MetalKH

Если брать официальную статистику УПЛ, то у Динамо средняя посешаемость около 14500, а у Шахтера...

00:17 — УАФ - М а ф і я

На нас хоть ходят, а на шахту автобусами переселенцев привозят

00:16 — УАФ - М а ф і я

Испанская Барселона указала вам ваше место - у параши

00:15 — Lion

В трехмилионом городе как раз и ходят как на бомжей...