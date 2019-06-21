Крутые удары и привычные выходки: Кирьос провел два матча за день

Сегодня на турнире АТР 500 в Лондоне Нику Кирьосу пришлось провести 2 матча за день. В первом раунде он обыграл Карлоса Карбальеса Баэну 7:6, 6:3, а затем уступил Феликсу Оже-Альяссиму – 7:6, 6:7, 5:7.
Австралиец как всегда запомнился зрелищными ударами и скандальными выходками:
Источник — YouTube
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