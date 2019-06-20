Маррей выступит на Уимблдоне в парном разряде

Сегодня Энди Маррей вернулся в теннис спустя почти полгода. Свой последний матч экс-первая ракетка мира провел еще в январе на Australian Open.

Сегодня Маррей стартовал в парном разряде травяного турнира АТР 500 в Лондоне. Вместе с Фелисиано Лопесом в первом раунде он обыграл первый сеяный дуэт Хуан Себастьян Кабраль/Роберт Фарах – 7:6 (5), 6:3. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Также сегодня стало известно, что Маррей примет участие в Уимблдоне-2019, который стартует 1 июля. Британец выступит в парном турнире вместе с французом Пьером-Югом Эрбером.