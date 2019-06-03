Маррей может вернуться в теннис через две недели

Энди Маррей может уже через две недели вернуться в теннис. Экс-первая ракетка мира может выступить в парном разряде на травяном турнире АТР Квинз клаб, который начнется 17 июня.
Напарником Маррея может стать испанец Фелисиано Лопес.
Выступление на Квинз клабе может стать для Маррея этапом подготовки к Уимблдону.
Напомним, из-за травмы бедра Маррей не выступал со времен Australian Open и рассматривал возможность завершения карьеры.
Тренировки Маррей возобновил в конце марта.
Источник — BBC
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