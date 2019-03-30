Энди Маррей вернулся на корт

17:16 — Frankov

Ты поинтересуйся для начала как работает Сетанта,она сама картинку не производит а покупает готов...

17:01 — UKRAINE FAN

типичных хохол. Они убивают Украинцев а он с радостью им рейтинги поднимает!

16:59 — vitaha33

Динамо з радістю продасть сентані права

16:58 — olexyn

УПЛ хочет выторговать у потенциальных покупателей 15 миллионов долларов за один сезон ******* Дин...

16:52 — Frankov

Ну ты тогда договаривай что хозяин муSSарни жмуркис платит деньги каналу 2+2 совладелец которого ...