Энди Маррей вернулся на корт

Энди Маррей провел свою первую тренировку после операции на бедре, которую он перенес в конце января:
Andy Murray pictured back on the court for first time since hip operation https://t.co/UYjZtPWmdM pic.twitter.com/EhDiUhVx2i— HolyKey1 (@Holy_key1) 29 березня 2019 р.
Ранее экс-первая ракетка мира выразил желание продолжать карьеру.
Источник — Twitter
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