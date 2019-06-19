ВИДЕО. Цонга и Пэр во время матча сыграли в футбол теннисным мячом

В первом круге турнира в Галле французские теннисисты Жо-Вильфрид Цонга и Бенуа Пэр изрядно повеселили публику.
В одном из розыгрышей Бенуа уронил ракетку, после чего продолжит играть ногами. Соперник поддержал челлендж, что очень понравилось зрителям на трибунах. Закончился розыгрыш не самым удачным ударом ножницами от Пэра.
Отметим, что Цонга выиграл со счетом 6:4, 7:5.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.