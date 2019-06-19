Старе Сплавы. Калинина уверенно выиграла первый матч

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№148 WTA) победно стартовала на турнире ITF в Чехии с призовым фондом в 60 тысяч долларов.
В дебютном матче украинка, посеянная под третьим номером, одолела победительницу квалификации Амину Аншбу из России (№417 WTA).
Старе Сплавы. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Амина Аншба (Россия) – 6:4, 6:0
В следующем раунде Калинина сразится против еще одной россиянки Софьи Лансере (№319 WTA).
Ранее Калинина выиграла первый титул в сезоне.
Источник — Sport.ua
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