Пршеров. Калинина сразится за титул

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал 25-тысячника ITF в чешском городе Пршерове.

В матче 1/2 финала украинка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела Мириам Булгару из Румынии.

Пршеров. Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Мириам Булгару (Румыния) – 3:6, 6:2, 6:3

В финальном матче Калинина сразится с пятой сеяной Елицой Костовой из Болгарии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Калинина еще не имеет титулов. В прошлом году она выиграла три турнира ITF с аналогичным призовым фондом (Дейтона Бич, Орландо и Джексон).