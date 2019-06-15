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Пршеров. Калинина сразится за титул

Украинская теннисистка в драматичном полуфинале обыграла румынку Мириам Булгару

  • 15.06.2019 14:09
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Пршеров. Калинина сразится за титул
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал 25-тысячника ITF в чешском городе Пршерове.
 
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела Мириам Булгару из Румынии.
 
Пршеров. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Мириам Булгару (Румыния) –  3:6, 6:2, 6:3
 
В финальном матче Калинина сразится с пятой сеяной Елицой Костовой из Болгарии.
 
Отметим, что в нынешнем сезоне Калинина еще не имеет титулов. В прошлом году она выиграла три турнира ITF с аналогичным призовым фондом (Дейтона Бич, Орландо и Джексон).
 
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.

 

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Источник — Sport.ua

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