Пршеров. Калинина сразится за титул

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал 25-тысячника ITF в чешском городе Пршерове.
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела Мириам Булгару из Румынии.
Пршеров. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Мириам Булгару (Румыния) – 3:6, 6:2, 6:3
В финальном матче Калинина сразится с пятой сеяной Елицой Костовой из Болгарии.
Отметим, что в нынешнем сезоне Калинина еще не имеет титулов. В прошлом году она выиграла три турнира ITF с аналогичным призовым фондом (Дейтона Бич, Орландо и Джексон).
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.
Источник — Sport.ua
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