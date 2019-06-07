Торунь. Костюк обыграла Калинину в четвертьфинальном матче

16-летней украинке понадобилось 2 часа 17 минут, чтобы обыграть соотечественницу. Обе теннисистки по ходу встречи сделали по семь брейков, однако Костюк защитила шесть своих подач, а Калинина - пять.

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) - Ангелина Калинина (Украина, 3) - 1:6, 6:3, 6:3

Марта проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в апреле киевлянка стала полуфиналисткой на 25-тысячнике в швейцарском Кьяссо, где выиграла свой дебютный парный титул.

В полуфинале Костюк сыграет против второй сеяной американки Элли Кик.