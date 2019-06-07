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Торунь. Костюк обыграла Калинину в четвертьфинальном матче

16-летняя украинка сыграет в полуфинале турнира в Польше

  • 07.06.2019 15:49
  • 682 просмотра
  • 1 комментарий
Торунь. Костюк обыграла Калинину в четвертьфинальном матче
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
16-летней украинке понадобилось 2 часа 17 минут, чтобы обыграть соотечественницу. Обе теннисистки по ходу встречи сделали по семь брейков, однако Костюк защитила шесть своих подач, а Калинина - пять. 
 
Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) - Ангелина Калинина (Украина, 3) - 1:6, 6:3, 6:3
 
Марта проведёт второй полуфинал в текущем сезоне: в апреле киевлянка стала полуфиналисткой на 25-тысячнике в швейцарском Кьяссо, где выиграла свой дебютный парный титул.
 
В полуфинале Костюк сыграет против второй сеяной американки Элли Кик.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 16:49
    0
    Марта возвращается в топ-200. После двух трехсетовых битв завтра будет очень тяжело.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 16:49
    0
    Марта возвращается в топ-200. После двух трехсетовых битв завтра будет очень тяжело.
    Ссылка
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