Потенциальное дерби в Венгрии. 3 украинки сыграют в отборе турнира WTA 250
Катарина Завацкая, Катерина Байндл и Анастасия Соболева выступят в Будапеште
Три украинские теннисистки сыграют в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
Катарина Завацкая (WTA 197) в первом раунде отбора проведет поединок против Джесики Малечковой (Чехия, WTA 467).
Катерина Байндл (WTA 184) на старте соревнований поборется с Аминой Аншбой (WTA 527).
Анастасия Соболева (WTA 230) встретится с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 229).
Если Байндл и Соболева выиграют свои поединки 1-го раунда квалификации, то в финале отбора проведут очную встречу. Завацкая в случае победы сыграет либо против Екатерины Макаровой, либо против Эмили Эпплтон.
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