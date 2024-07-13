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  4. Потенциальное дерби в Венгрии. 3 украинки сыграют в отборе турнира WTA 250
WTA
13 июля 2024, 04:59 |
75
0

Потенциальное дерби в Венгрии. 3 украинки сыграют в отборе турнира WTA 250

Катарина Завацкая, Катерина Байндл и Анастасия Соболева выступят в Будапеште

13 июля 2024, 04:59 |
75
0
Потенциальное дерби в Венгрии. 3 украинки сыграют в отборе турнира WTA 250
Instagram. Катарина Завацкая

Три украинские теннисистки сыграют в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

Катарина Завацкая (WTA 197) в первом раунде отбора проведет поединок против Джесики Малечковой (Чехия, WTA 467).

Катерина Байндл (WTA 184) на старте соревнований поборется с Аминой Аншбой (WTA 527).

Анастасия Соболева (WTA 230) встретится с Симоной Вальтерт (Швейцария, WTA 229).

Если Байндл и Соболева выиграют свои поединки 1-го раунда квалификации, то в финале отбора проведут очную встречу. Завацкая в случае победы сыграет либо против Екатерины Макаровой, либо против Эмили Эпплтон.

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Джесика Малечкова Катарина Завацкая Катерина Байндл (Козлова) Анастасия Соболева Амина Аншба Симона Вальтерт WTA Будапешт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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