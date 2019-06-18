Калениченко проиграл стартовый матч челленджера в Словакии

Украинский теннисист Данил Калениченко (ATP 578) проиграл в стартовом матча Bratislava Open, турнире серии ATP Challenger Tour, который стартовал в столице Словакии на грунтовых кортах. Он уступил в двух сетах чеху Йонасу Форейтеку.
ATP Challenger Tour
Bratislava Open. Грунт
1-й раунд, 18 июня
Йонас Форейтек (Чехия, WC) – Данил Калениченко (Украина, LL) – 6:4, 7:6 (8:6)
Интересно, что Калениченко пробился в основную сетку как лаки лузер. В квалификации украинец проиграл Лукасу Герху (АТР 522) из Германии (4:6, 2:6).
ATP Challenger Tour
Bratislava Open. Грунт
1-й раунд, 18 июня
Йонас Форейтек (Чехия, WC) – Данил Калениченко (Украина, LL) – 6:4, 7:6 (8:6)
Интересно, что Калениченко пробился в основную сетку как лаки лузер. В квалификации украинец проиграл Лукасу Герху (АТР 522) из Германии (4:6, 2:6).
Источник — Sport.ua
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