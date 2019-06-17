Рейтинг ATP. Стаховский опустился на две позиции

Мужчины прошлую неделю провели на кортах Штутгарта и Хертогенбоса. Из-за плохой погоды множество топовых теннисистов вылетели еще в первых раундах, что позволило победить спортсменам из второго эшелона.
Маттео Берреттини выиграл соревнования в Германии, добыв свой второй титул в сезоне. Благодаря этому, он совершил рывок с 30-го на 22-е место мировой классификации, которое на данный момент является для него личным рекордом. Победитель Хертогенбоса Адриан Маннарино добавил 10 позиций и теперь он 34-й.
Топ-10 рейтинга ATP
Сергей Стаховский преодолел квалификацию на престижный травяной турнир в немецком Галле, но по итогам недели опустился на 2 строчки.
Украинцы в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке все спокойно, лидеры не изменились.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.