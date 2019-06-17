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Рейтинг ATP. Стаховский опустился на две позиции

В первой десятке изменений не произошло

  • 17.06.2019 10:09
  • 172 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Стаховский опустился на две позиции
© БТУ. Сергей Стаховский
Мужчины прошлую неделю провели на кортах Штутгарта и Хертогенбоса. Из-за плохой погоды множество топовых теннисистов вылетели еще в первых раундах, что позволило победить спортсменам из второго эшелона.
 
Маттео Берреттини выиграл соревнования в Германии, добыв свой второй титул в сезоне. Благодаря этому, он совершил рывок с 30-го на 22-е место мировой классификации, которое на данный момент является для него личным рекордом. Победитель Хертогенбоса Адриан Маннарино добавил 10 позиций и теперь он 34-й. 
 

Топ-10 рейтинга ATP

Сергей Стаховский преодолел квалификацию на престижный травяной турнир в немецком Галле, но по итогам недели опустился на 2 строчки.
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:18
    0
    Скоро начнет играть подстриженний Долгополов и будет с голодухи всех рвать
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:18
    0
    Скоро начнет играть подстриженний Долгополов и будет с голодухи всех рвать
    Ссылка
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