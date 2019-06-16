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Галле. Стаховский вышел в основную сетку

Украинский теннисист сыграет в основе турнира категории ATP Tour 500

  • 16.06.2019 16:46
  • 443 просмотра
  • 2 комментария
Галле. Стаховский вышел в основную сетку
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121) вышел в основную сетку травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
 
В финале отборочного турнира украинец в трех сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера (АТР 119).
 
Галле. Финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 6:4, 6:7(2), 6:2
 
Напомним, в полуфинальном матче Стаховский одолел восьмого номера посева Эрнеста Гулбиса (№90) из Латвии.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 16.06.2019 17:23
    0
    Смотрел,на удивление мощно сыграл
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    vizuals
    online
      vizuals, 16.06.2019 17:00
    -1
    Ничего себе. Стах еще жив
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    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 16.06.2019 17:23
    0
    Смотрел,на удивление мощно сыграл
    Ссылка
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