Галле. Стаховский вышел в основную сетку

В Украине только один фарм клуб и это фарм клуб шахты - Арендуполь

«УАФ – М а ф і я!»

18:03 — «УАФ – М а ф і я!»

18:02 — jekаfunny

Зачем Роме старый наркоман ?

18:01 — «УАФ – М а ф і я!»

И Рыбку заодно...

18:00 — Леонід Леонідович

Старый наркоман в Роме?Ну тогда и Марадонну туда же...

17:57 — serge_kr

Думал источник этой новости хотя бы итальянский ресурс, а нет это спорт.юа

17:55 — jimmi

Судя по его "переходу" в Барселону, скоро появится новость "Срна отказал Роме"

17:50 — mustapha

Пренепременно симулянта и наркомана надо отправить в рому.Его опыт бесценен и фонсека прекрасно о...