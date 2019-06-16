Галле. Стаховский вышел в основную сетку

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121) вышел в основную сетку травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
В финале отборочного турнира украинец в трех сетах обыграл немца Маттиаса Бахингера (АТР 119).
Галле. Финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 6:4, 6:7(2), 6:2
Напомним, в полуфинальном матче Стаховский одолел восьмого номера посева Эрнеста Гулбиса (№90) из Латвии.
Источник — Sport.ua
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