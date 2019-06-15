Галле. Стаховский вышел в финал квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121) стартовал с победы в квалификации травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
В матче полуфинала отборочного турнира украинец в двух сетах обыграл восьмого номера посева Эрнеста Гулбиса (№90) из Латвии.
Галле. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 7:6(5), 6:2
За право выхода в основную сетку Стаховский сыграет против немца Маттиаса Бахингера (АТР 119).
Ранее Стаховский уступил в финале квалификации в Штутгарте.
Источник — Sport.ua
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