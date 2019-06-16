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Штутгарт. Берреттини выиграл второй турнир в сезоне

В финале 23-летний итальянец обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады

  • 16.06.2019 18:03
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Штутгарт. Берреттини выиграл второй турнир в сезоне
© ATP. Маттео Берреттини
Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл травяной турнир серии ATP World Tour 250 в немецком Штутгарте.
 
В матче за титул 23-летний итальянец одолел 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.
 
Штутгарт. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:6(11)
 
Это уже третий титул Берреттини на уровне ATP, впервые итальянец одержал победу на траве. Обе предыдущие победы были на грунтовых кортах. С понедельника Маттео установит личный рекорд, поднявшись на 22-е место в мировом рейтинге.
 
Оже-Альяссим сохранит 21-ю позицию. Для канадского тинейджера это был третий финал за год и во всех он проиграл в двух сетах.
 
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Источник — Sport.ua

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