Штутгарт. Берреттини выиграл второй турнир в сезоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини выиграл травяной турнир серии ATP World Tour 250 в немецком Штутгарте.

В матче за титул 23-летний итальянец одолел 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Штутгарт. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:6(11)

Это уже третий титул Берреттини на уровне ATP, впервые итальянец одержал победу на траве. Обе предыдущие победы были на грунтовых кортах. С понедельника Маттео установит личный рекорд, поднявшись на 22-е место в мировом рейтинге.

Оже-Альяссим сохранит 21-ю позицию. Для канадского тинейджера это был третий финал за год и во всех он проиграл в двух сетах.