Элисон Риск выиграла турнир в Хертогенбосе

На травяном турнире категории International в Хертогенбосе состоялся финальный поединок, в котором встречались четвертая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов и американка Элисон Риск.
Победу одержала американка, которая получила баранку в первой партии. Это 10-й подряд выигрышный матч Элисон на травяных покрытиях.
Хертогенбос. Финал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:7(3), 5:7
Это второй титул для 28-летней Риск на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире такой же категории в Тяньцзине (2014 год), после чего проиграла шесть финалов подряд.
Бертенс прервала свою победную серию финалов (4), проиграв всего третий матч за титул (из 12).
С понедельника Риск вернется в топ-50 мирового рейтинга, Бертенс – укрепится на четвертой позиции.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.