Элисон Риск выиграла турнир в Хертогенбосе

На травяном турнире категории International в Хертогенбосе состоялся финальный поединок, в котором встречались четвертая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов и американка Элисон Риск.

Победу одержала американка, которая получила баранку в первой партии. Это 10-й подряд выигрышный матч Элисон на травяных покрытиях.

Хертогенбос. Финал

Кики Бертенс (Нидерланды) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:7(3), 5:7

Это второй титул для 28-летней Риск на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире такой же категории в Тяньцзине (2014 год), после чего проиграла шесть финалов подряд.

Бертенс прервала свою победную серию финалов (4), проиграв всего третий матч за титул (из 12).

С понедельника Риск вернется в топ-50 мирового рейтинга, Бертенс – укрепится на четвертой позиции.