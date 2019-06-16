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Элисон Риск выиграла турнир в Хертогенбосе

В финале американка одолела Кики Бертенс из Нидерландов

  • 16.06.2019 16:06
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Элисон Риск выиграла турнир в Хертогенбосе
© WTA. Элисон Риск
На травяном турнире категории International в Хертогенбосе состоялся финальный поединок, в котором встречались четвертая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов и американка Элисон Риск.
 
Победу одержала американка, которая получила баранку в первой партии. Это 10-й подряд выигрышный матч Элисон на травяных покрытиях.
 
Хертогенбос. Финал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:7(3), 5:7
 
Это второй титул для 28-летней Риск на уровне WTA. Ранее она побеждала на турнире такой же категории в Тяньцзине (2014 год), после чего проиграла шесть финалов подряд.
 
Бертенс прервала свою победную серию финалов (4), проиграв всего третий матч за титул (из 12).
 
С понедельника Риск вернется в топ-50 мирового рейтинга, Бертенс – укрепится на четвертой позиции.
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Источник — Sport.ua

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