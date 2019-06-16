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Маннарино с седьмой попытки выиграл турнир ATP

Француз завоевал титул в Хертогенбосе

  • 16.06.2019 18:34
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Маннарино с седьмой попытки выиграл турнир ATP
© ATP. Адриан Маннарино
Французский теннисист Адриан Маннарино (№44 ATP) стал победителем травяного турнира в Хертогенбосе.
 
В матче за титул 30-летний теннисист одолел Джордана Томпсона из Австралии (№62 ATP).
 
Хертогенбос. Финал
Адриан Маннарино (Франция) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:6(7), 6:3
 
Это первая победа Маннарино на турнирах ATP. Ранее у него было шесть проигранных финалов. Со следующей недели Адриан поднимется на 34-ю строчку мирового рейтинга.
 
Джордан Томпсон провел дебютный финал на уровне ATP. С понедельника он установит личный рекорд, поднявшись на 46-е место в мировой классификации.
 
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Источник — Sport.ua

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