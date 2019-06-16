Маннарино с седьмой попытки выиграл турнир ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино (№44 ATP) стал победителем травяного турнира в Хертогенбосе.

В матче за титул 30-летний теннисист одолел Джордана Томпсона из Австралии (№62 ATP).

Хертогенбос. Финал

Адриан Маннарино (Франция) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:6(7), 6:3

Это первая победа Маннарино на турнирах ATP. Ранее у него было шесть проигранных финалов. Со следующей недели Адриан поднимется на 34-ю строчку мирового рейтинга.

Джордан Томпсон провел дебютный финал на уровне ATP. С понедельника он установит личный рекорд, поднявшись на 46-е место в мировой классификации.