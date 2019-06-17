Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции

Предыдущая неделя у женщин прошла на кортах Ноттингема Хертогенбоса . Победительница турнира в Великобритании Каролин Гарсия поднялась на 5 позиций и теперь она 23-я. Благодаря этому в топ-30 состоялись хоть какие-то изменения. Триумфаторка турнира в Нидерландах Элисон Риск вернулась в топ-50 и теперь занимает 49-ю позицию.

Из первой десятки серьезно играла только Кики Бертенс, которая проиграла финал Хертогенбоса, она немного укрепилась на четвертой позиции.

Топ-10 рейтинга WTA

Леся Цуренко одержала одну победу в Нидерландах, но на ее рейтинге это не отразилось. Ангелина Калинина выиграла 25-тысячник в Чехии, но все равно опустилась на несколько позиций.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений. Элина Свитолина на 12-й позиции, Даяна Ястремская – на 30-й, Леся Цуренко – 35-й.

Чемпионская гонка