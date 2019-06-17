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Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции

Козлова добавила пару строчек, у травмированной Лопатецкой – личный рекорд

  • 17.06.2019 09:25
  • 698 просмотров
  • 3 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции
© tennisua.org. Леся Цуренко
Предыдущая неделя у женщин прошла на кортах Ноттингема и Хертогенбоса. Победительница турнира в Великобритании Каролин Гарсия поднялась на 5 позиций и теперь она 23-я. Благодаря этому в топ-30 состоялись хоть какие-то изменения. Триумфаторка турнира в Нидерландах Элисон Риск вернулась в топ-50 и теперь занимает 49-ю позицию.
 
Из первой десятки серьезно играла только Кики Бертенс, которая проиграла финал Хертогенбоса, она немного укрепилась на четвертой позиции.
 

Топ-10 рейтинга WTA

Леся Цуренко одержала одну победу в Нидерландах, но на ее рейтинге это не отразилось. Ангелина Калинина выиграла 25-тысячник в Чехии, но все равно опустилась на несколько позиций.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений. Элина Свитолина на 12-й позиции, Даяна Ястремская – на 30-й, Леся Цуренко – 35-й.

Чемпионская гонка

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:15
    +1
    Поки Еліна не попадає навіть на нього. Потрібен ФАНТАСТИЧНИЙ Уімблдон
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:14
    +1
    Після підсумкового турніру 1 ракетка України буде Даяна
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 09:50
    0
    Поки Еліну нічого не бере, але зима (Підсумковий турнір) вже бллзько
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:15
    +1
    Поки Еліна не попадає навіть на нього. Потрібен ФАНТАСТИЧНИЙ Уімблдон
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 17.06.2019 10:14
    +1
    Після підсумкового турніру 1 ракетка України буде Даяна
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2019 09:50
    0
    Поки Еліну нічого не бере, але зима (Підсумковий турнір) вже бллзько
    Ссылка
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