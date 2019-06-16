Пршеров. Калинина выиграла первый титул в сезоне

Спорт и политика уже давно превратились в шоу.

Посмотрел нокаут, реальный договорняк. Для сравнения посмотрите бои Кличков против Льюиса и Санде...

Все идет к тому, что гонорары во-втором бою будут заоблачные.

Не первый клоун, которого за цирковые номера любит народ.

14:52 — zdobny

Так Динамо это ж 12 команда РПЛ. Да и Ордец не шлак...

14:49 — UKRAINE FAN

Этих просто видно а есть еще сотни тысяч которые едут в рашку и отдыхать в крым . Но на них не кт...

14:47 — alefteev77

Тут не разжигания - тут вопрос стоит очень жестко и критично - ты за Украину и ее независимость....

14:47 — JulikoB

Вынуждены собирать, партия велит. Это политика.