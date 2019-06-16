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Пршеров. Калинина выиграла первый титул в сезоне

Украинская теннисистка добыла победу на 25-тысячника ITF в Чехии

  • 16.06.2019 14:38
  • 298 просмотров
  • 1 комментарий
Пршеров. Калинина выиграла первый титул в сезоне
© БТУ. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла турнир ITF в Чехии с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
 
В матче за титул украинка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела Елицу Костову из Болгарии.
 
Пршеров. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Елица Костова (Болгария) –  6:1, 4:6, 6:1
 
Отметим, что в нынешнем сезоне это первый титул Калининой. В прошлом году она выиграла три турнира ITF с аналогичным призовым фондом (Дейтона Бич, Орландо и Джексон).
 
 
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2019 14:44
    +1
    Участь в такому турнірі обходиться дорожче ніж виграні призові. Не розумію сенсу 22 річній тенісистці грати на такому рівні. Хоча звісно ж вітаю
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.06.2019 14:44
    +1
    Участь в такому турнірі обходиться дорожче ніж виграні призові. Не розумію сенсу 22 річній тенісистці грати на такому рівні. Хоча звісно ж вітаю
    Ссылка
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