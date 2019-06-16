Пршеров. Калинина выиграла первый титул в сезоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла турнир ITF в Чехии с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
В матче за титул украинка, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела Елицу Костову из Болгарии.
Пршеров. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Елица Костова (Болгария) – 6:1, 4:6, 6:1
Отметим, что в нынешнем сезоне это первый титул Калининой. В прошлом году она выиграла три турнира ITF с аналогичным призовым фондом (Дейтона Бич, Орландо и Джексон).
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.
Источник — Sport.ua
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