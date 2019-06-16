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Гарсия обыграла Векич в финале турнира в Ноттингеме

Француженка добыла первый трофей в 2019 году

  • 16.06.2019 20:05
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Гарсия обыграла Векич в финале турнира в Ноттингеме
© WTA. Каролин Гарсия
Французская теннисистка Каролин Гарсия (№28 WTA) одержала победу на турнире категории International в Ноттингеме.
 
В финале француженка в трех сетах обыграла Донну Векич (№22 WTA) из Хорватии.
 
Ноттингем. Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 7:6(4), 7:6(4)
 
Отметим, что это первый титул Гарсии в 2019 году, ранее она играла в финале Страсбурга, где проиграла Даяне Ястремской. С понедельника Каролин поднимется на пять позиций в мировой классификации.
 
Для Векич это был восьмой финал на уровне WTA и шестое поражение. Со следующей недели она продолжит занимать 22-ю позицию, которая является ее личным рекордом.
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Источник — Sport.ua

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