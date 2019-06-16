Гарсия обыграла Векич в финале турнира в Ноттингеме

Как же досадно динамофанам - они уже "порешали", что Срне нужно заканчивать карьеру, а тут "вдруг...

Поздравляю украинцев: вы прошли на ЧЕ-2020 с четвертого места тех команд, которые заняли в своем ...

20:52 — валерий андриенко

Шапаренко может и хватит поля, но только не в ДК , может усилить какую нибудь команду первой лиги...

20:42 — SandroKing

Шапаренку места на поле хватит, а Дуэлуна с Солем отправил бы туда откуда пришли, еще бы с инициа...