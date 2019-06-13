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Хертогенбос. Цуренко продолжает побеждать в паре

Украинская теннисистка вышла в полуфинал

  • 13.06.2019 16:11
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Хертогенбос. Цуренко продолжает побеждать в паре
© tennisua.org. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно проводит травяной турнир в Хертогенбосе в парном разряде.
 
В 1/4 финала украинка вместе с китаянкой Ван Яфань обыграла чешский дуэт Кристина Плишкова / Барбора Штефкова. 
 
Хертогенбос. 1/4 финала
Леся Цуренко / Ван Яфань – Кристина Плишкова / Барбора Штефкова – 6:3, 6:2
 
Ранее Цуренко покинула одиночный разряд, уступив Кирстен Флипкенс.
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Источник — Sport.ua

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