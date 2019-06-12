Штутгарт. Молчанов проиграл в четвертьфинале

Украинский теннисист Денис Молчанов выбыл из борьбы на турнире ATP Tour 250 в Штутгарте.
Украинец в дуэте с Артемом Ситаком из Новой Зеландии уступил первой сеяной паре Джон Пирс (Австралия) / Бруно Суарес (Бразилия).
Штутгарт. Четвертьфинал
Денис Молчанов / Артем Ситак – Джон Пирс / Бруно Суарес – 3:6, 6:7(5)
Источник — Sport.ua
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