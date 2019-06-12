Штутгарт. Молчанов проиграл в четвертьфинале

после нового года посмотрим что он из себя придставляет

00:07 — digital_summer

Да я представляю, что там в Азии творится или куда они там в турне поедут - уже бросают деньги в ...

00:03 — Golhrenshtanga

Главное что бы заиграли,Барса с ПСЖ понабирали как им казалось топов,а теперь незнают куда их дет...