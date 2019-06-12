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Козлова заявилась на турнир в Юрмале

Соревнования пройдут в конце июля

  • 12.06.2019 20:45
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Козлова заявилась на турнир в Юрмале
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова заявились на грунтовый турнир WTA International в Юрмале, который пройдет через одну неделю после Уимблдона – с 22 по 28 июля.
 
В первой пятерке сеянных: Анастасия Севастова, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина, Александра Саснович и Алена Остапенко.
 
Турнир под названием «Baltic Open» является новым событием в календаре WTA, ранее он назывался «Moscow River Cup».
 
Отметим, что перед турниром в Латвии Козлова также заявлена на грунтовый турнир WTA International в Лозанне.
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Источник — Twitter

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