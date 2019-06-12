Козлова заявилась на турнир в Юрмале

21:25 — DKTheBest2

Так почему сб.СССР, состоявшая на поле из двух черкесов, одного белоруса, одного грузина и семи у...

21:23 — Vladdal

Можно, вспоминай. Только не забывай под какой гимн выходили на матчи эти люди.

21:22 — Zport.

А вот это брехня полнейшая. Не поленись и зайди на сайты Црвены Звезды и Партизана. У обоих клубо...

21:20 — Vladdal

Я тут особо спорить не буду. Ты пишешь верно. Но вот только давай не будем уподобляться паРаше, о...

21:20 — FFY_MRAZ

та я то забью просто зачем херню эту молоть?! меня просто очень раздражает этот советский иди...

21:20 — jekаfunny

та не , мы тут своей маленькой ламповой компанией уже который год одни и те же одно и то же ))

21:19 — FFY_MRAZ

ну наверно, просто не понимаю как это все связано с темой статьи... если провести опрос "третий р...