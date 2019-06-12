Козлова заявилась на турнир в Юрмале

Украинская теннисистка Катерина Козлова заявились на грунтовый турнир WTA International в Юрмале, который пройдет через одну неделю после Уимблдона – с 22 по 28 июля.
В первой пятерке сеянных: Анастасия Севастова, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина, Александра Саснович и Алена Остапенко.
Турнир под названием «Baltic Open» является новым событием в календаре WTA, ранее он назывался «Moscow River Cup».
Отметим, что перед турниром в Латвии Козлова также заявлена на грунтовый турнир WTA International в Лозанне.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.