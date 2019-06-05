Цуренко и Козлова заявились на турнир в Лозанне

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Козлова заявились на грунтовый турнир WTA в Лозанне, который пройдет после Уимблдона – с 15 по 21 июля.
Турнир в Лозанне является новым в календаре WTA и заменяет соревнования в Гштааде.
Ранее Цуренко в третьем раунде Ролан Гаррос уступила Симоне Халеп. Козлова вышла во второй раунд, однако снялась с матча против Элины Свитолиной.
Источник — WTA
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