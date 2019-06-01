Ролан Гаррос. Цуренко уступила Халеп

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче третьего круга украинка уступила в двух сетах Симоне Халеп из Румынии (№3 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 1:6

Шансы перед матчем у Леси были, мягко говоря, небольшие. Не то чтобы их совсем не было, но разглядеть их сквозь призму соотношения сил было малореально. Начала Леся очень мощно, пытаясь хоть как-то передавить Халеп в розыгрышах за счет игры на пределе возможностей. Пару очков таким образом удалось забрать, но две двойные ошибки не дали выиграть стартовый гейм. Румынка также наошибалась на подаче и счет стал 1:1. Ключевым моментом первого сета, а то и всего матча стал третий гейм, во время которого украинка подала три двойные подряд. Таким образом, из первых 12-ти выигранных очков Халеп пять были двойными ошибками Цуренко.

Далее Леся стала играть все хуже и хуже, ауты ставали все глубже, очков зарабатывалось все меньше. Симоне ничего не оставалось кроме как довести без проблем сет до победы. В редкие моменты, как на сетболах и матчболах, Цуренко удавалось навязать борьбу, но дивидендов это не приносило. До конца партии да и всего матча Лесе ни разу не удалось защитить свою подачу.

Второй сет картину на корте не изменил, все шло к заслуженному поражения. Единственной отдушиной стал выигрыш одного гейма, так что обошлось без баранки. По ходу встречи украинка еще взяла медицинский тайм-аут, который совершенно не изменил расстановку сил.

В онлайн-рейтинге Леся пока в топ-30, но сразу несколько теннисисток имеют шансы ее обойти. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что пока что она остается второй ракеткой Украины.

В следующем раунде Халеп сыграет против Моники Пуиг (№59 WTA) или Иги Свёнтек (№104 WTA).