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Ролан Гаррос. Цуренко уступила Халеп

Украинская теннисистка без шансов проиграла главной фаворитке турнира

  • 01.06.2019 13:02
  • 1432 просмотра
  • 9 комментариев
Ролан Гаррос. Цуренко уступила Халеп
© tennisua.org. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче третьего круга украинка уступила в двух сетах Симоне Халеп из Румынии (№3 WTA).
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 1:6
 
Шансы перед матчем у Леси были, мягко говоря, небольшие. Не то чтобы их совсем не было, но разглядеть их сквозь призму соотношения сил было малореально. Начала Леся очень мощно, пытаясь хоть как-то передавить Халеп в розыгрышах за счет игры на пределе возможностей. Пару очков таким образом удалось забрать, но две двойные ошибки не дали выиграть стартовый гейм. Румынка также наошибалась на подаче и счет стал 1:1. Ключевым моментом первого сета, а то и всего матча стал третий гейм, во время которого украинка подала три двойные подряд. Таким образом, из первых 12-ти выигранных очков Халеп пять были двойными ошибками Цуренко.
 
Далее Леся стала играть все хуже и хуже, ауты ставали все глубже, очков зарабатывалось все меньше. Симоне ничего не оставалось кроме как довести без проблем сет до победы. В редкие моменты, как на сетболах и матчболах, Цуренко удавалось навязать борьбу, но дивидендов это не приносило. До конца партии да и всего матча Лесе ни разу не удалось защитить свою подачу.
 
Второй сет картину на корте не изменил, все шло к заслуженному поражения. Единственной отдушиной стал выигрыш одного гейма, так что обошлось без баранки. По ходу встречи украинка еще взяла медицинский тайм-аут, который совершенно не изменил расстановку сил. 
 
В онлайн-рейтинге Леся пока в топ-30, но сразу несколько теннисисток имеют шансы ее обойти. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что пока что она остается второй ракеткой Украины.
 
В следующем раунде Халеп сыграет против Моники Пуиг (№59 WTA) или Иги Свёнтек (№104 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 01.06.2019 13:44
    0
    КАК ЖЕ ТАК ЛЕСЯ
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 01.06.2019 13:38
    +2
    alefteev77, 01.06.2019 13:13
    Почему провал. Никакого провала нет.
    Цуренко проиграла чемпионке.
    Свитолина проиграла еще одной чемпионке.
    Надо лучше работать, готовиться, аккуратнее играть, меньше ошибок делать и быть скромнее.
    Все девочки выступили нормально. В пределах ожидания.
    Ястремская конечно могла больше. Потенциал у нее есть на 1/4. Но видно в Страсбурге было отдано очень много сил.
    Турнир прошел ожидаемо, без приятных сюрпризов. Но в пределах ожиданий.
    Мугуруза и Халеп - это же не юниорки, это чемпионки с огромным опытом финалов и побед на турнирах Большого Шлема.
    Проиграть показав нормальную игру и проиграть без оной - несколько две разные вещи)
    Ссылка
    serg
      serg, 01.06.2019 13:28
    +1
    Fangold, 01.06.2019 13:20
    Кто посмотрел весь матч до конца тот извращенец))
    все мы не без грехов, а в первый день лета тем более - как же отказать себе в удовольствии ;)
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    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 01.06.2019 13:25
    +2
    У всех наших если не срачка, то пердячка. И все какие то нервные, кто проходит 3-4 круг.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 01.06.2019 13:20
    +4
    Кто посмотрел весь матч до конца тот извращенец))
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 01.06.2019 13:16
    0
    u6464u, 01.06.2019 13:13
    не взять ни одной своей подачи,о каком теннисе можно говорить,печалька.
    Перенервничала и не показала свой уровень - 32 невынужденные ошибки, а играть Леся может. Нервы и исполнение подвели.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 01.06.2019 13:13
    0
    Mr.Value, 01.06.2019 13:07
    Полный провал украинок на этом РГ. Ну, хоть дали немного заработать на себе)
    Почему провал. Никакого провала нет.
    Цуренко проиграла чемпионке.
    Свитолина проиграла еще одной чемпионке.
    Надо лучше работать, готовиться, аккуратнее играть, меньше ошибок делать и быть скромнее.
    Все девочки выступили нормально. В пределах ожидания.
    Ястремская конечно могла больше. Потенциал у нее есть на 1/4. Но видно в Страсбурге было отдано очень много сил.
    Турнир прошел ожидаемо, без приятных сюрпризов. Но в пределах ожиданий.
    Мугуруза и Халеп - это же не юниорки, это чемпионки с огромным опытом финалов и побед на турнирах Большого Шлема.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 01.06.2019 13:13
    +5
    не взять ни одной своей подачи,о каком теннисе можно говорить,печалька.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 01.06.2019 13:07
    +1
    Полный провал украинок на этом РГ. Ну, хоть дали немного заработать на себе)
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.06.2019 13:13
    +5
    не взять ни одной своей подачи,о каком теннисе можно говорить,печалька.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 01.06.2019 13:20
    +4
    Кто посмотрел весь матч до конца тот извращенец))
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 01.06.2019 13:38
    +2
    alefteev77, 01.06.2019 13:13
    Почему провал. Никакого провала нет.
    Цуренко проиграла чемпионке.
    Свитолина проиграла еще одной чемпионке.
    Надо лучше работать, готовиться, аккуратнее играть, меньше ошибок делать и быть скромнее.
    Все девочки выступили нормально. В пределах ожидания.
    Ястремская конечно могла больше. Потенциал у нее есть на 1/4. Но видно в Страсбурге было отдано очень много сил.
    Турнир прошел ожидаемо, без приятных сюрпризов. Но в пределах ожиданий.
    Мугуруза и Халеп - это же не юниорки, это чемпионки с огромным опытом финалов и побед на турнирах Большого Шлема.
    Проиграть показав нормальную игру и проиграть без оной - несколько две разные вещи)
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 01.06.2019 13:25
    +2
    У всех наших если не срачка, то пердячка. И все какие то нервные, кто проходит 3-4 круг.
    Ссылка
    serg
      serg, 01.06.2019 13:28
    +1
    Fangold, 01.06.2019 13:20
    Кто посмотрел весь матч до конца тот извращенец))
    все мы не без грехов, а в первый день лета тем более - как же отказать себе в удовольствии ;)
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 01.06.2019 13:07
    +1
    Полный провал украинок на этом РГ. Ну, хоть дали немного заработать на себе)
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 01.06.2019 13:44
    0
    КАК ЖЕ ТАК ЛЕСЯ
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 01.06.2019 13:16
    0
    u6464u, 01.06.2019 13:13
    не взять ни одной своей подачи,о каком теннисе можно говорить,печалька.
    Перенервничала и не показала свой уровень - 32 невынужденные ошибки, а играть Леся может. Нервы и исполнение подвели.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 01.06.2019 13:13
    0
    Mr.Value, 01.06.2019 13:07
    Полный провал украинок на этом РГ. Ну, хоть дали немного заработать на себе)
    Почему провал. Никакого провала нет.
    Цуренко проиграла чемпионке.
    Свитолина проиграла еще одной чемпионке.
    Надо лучше работать, готовиться, аккуратнее играть, меньше ошибок делать и быть скромнее.
    Все девочки выступили нормально. В пределах ожидания.
    Ястремская конечно могла больше. Потенциал у нее есть на 1/4. Но видно в Страсбурге было отдано очень много сил.
    Турнир прошел ожидаемо, без приятных сюрпризов. Но в пределах ожиданий.
    Мугуруза и Халеп - это же не юниорки, это чемпионки с огромным опытом финалов и побед на турнирах Большого Шлема.
    Ссылка
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