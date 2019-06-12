Леся Цуренко – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) продолжит выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
Матч второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву (могут быть дополнительные задежки из-за дождя).
Путь на турнире
|Стадия
|Цуренко
|Флипкенс
|1-й круг
|Кр. Плишкова (6-4 6-4) №113 WTA
|Крунич (6-3 3-6 6-1) №66 WTA
Ранее девушки встречались четыре раз, украинка проиграла три матча.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.