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Леся Цуренко – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Хертогенбосе

  • 12.06.2019 15:07
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Леся Цуренко – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© tennisua.org. Леся Цуренко
В среду, 12 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) продолжит выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
 
Матч второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву (могут быть дополнительные задежки из-за дождя).
 
Путь на турнире
Стадия  Цуренко   Флипкенс 
1-й круг  Кр. Плишкова (6-4 6-4) №113 WTA  Крунич (6-3 3-6 6-1) №66 WTA
 
Ранее девушки встречались четыре раз, украинка проиграла три матча.
 
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия). 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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