Леся Цуренко – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 июня, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№32 WTA) продолжит выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.

Матч второго круга против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№69 WTA) состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву (могут быть дополнительные задежки из-за дождя).

Путь на турнире Стадия Цуренко Флипкенс 1-й круг Кр. Плишкова (6-4 6-4) №113 WTA Крунич (6-3 3-6 6-1) №66 WTA Ранее девушки встречались четыре раз, украинка проиграла три матча.

Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан) или Алисон ван Эйтванк (Бельгия).