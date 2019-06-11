Хертогенбос. Цуренко уверенно обыграла Кристину Плишкову

Украинская теннисистка Леся Цуренко участвует в травяном турнире в голландском Хертогенбосе. В первом круге спортсменка встретилась с Кристиной Плишковой из Чехии.
Украинка добыла уверенную победу в двух сетах - 6:4, 6:4.
В следующем раунде Цуренко сыграет против Кирстен Флипкенс или Александры Крунич.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.