Хертогенбос. Цуренко уверенно обыграла Кристину Плишкову

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Ринат АХМЕТОВ: «Фонсека не боится принимать вызовы, желаю ему побед» 15:03 — alefteev77 Тут особо отчитываться и ненужно. Достаточно посмотреть на ВВП на душу населения в Украине, урове... 14:51 — Axmetov А нет,ты наверное думаешь,что он вывел половину денег из Украины и держит их в Швейцарском банке,... 14:48 — Axmetov Ты слишком глуп,если считаешь,что бизнесмены высшего калибра должны отчитываться перед общественн...

ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Фонсека - тренер Ромы 15:02 — SEMIRAMID Думаю, что на игру с Шахтёр игроки Динамо сами всегда серьёзно настраивались и поэтому доказывали... 14:54 — jekаfunny ну глянем что из него получится ! 14:52 — Talina1 Тобто ти хочеш сказати,що Хацкевич вмів налаштовувати Динамо ТІЛЬКИ на матчі проти Шахтаря?

СМИ Люксембурга: «Арена Львов радовалась, будто Украина выиграла Евро» 15:00 — Вадим Трикоз А ты смотрю не угомонный вообще Тебе уже и пруфы давали , а ты все так же твердолобо ... 14:48 — SEMIRAMID Читай матчасть и перестань баловаться дурманом - пагубно влияет на твой скудный мозг. Проспись - ... 14:46 — Андрей Овчаренко У журналюг карликовой страны комплекс Наполеона