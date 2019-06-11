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Хертогенбос. Цуренко уверенно обыграла Кристину Плишкову

Украинка преодолела первый круг соревнования

  • 11.06.2019 13:39
  • 1424 просмотра
  • 3 комментария
Хертогенбос. Цуренко уверенно обыграла Кристину Плишкову
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Леся Цуренко участвует в травяном турнире в голландском Хертогенбосе. В первом круге спортсменка встретилась с Кристиной Плишковой из Чехии.

Украинка добыла уверенную победу в двух сетах - 6:4, 6:4.

В следующем раунде Цуренко сыграет против Кирстен Флипкенс или Александры Крунич.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.06.2019 14:42
    0
    vizuals, 11.06.2019 14:18
    Круніч))))
    Нет, все-таки Флипкенс, обойдется без повторения РГ. А Крунич, кстати, прошлогодняя чемпионка Хертогенбоса.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.06.2019 14:18
    -1
    Круніч))))
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.06.2019 13:45
    0
    Какие красивые мышцы у Леси. Женский формат Надаля
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.06.2019 14:42
    0
    vizuals, 11.06.2019 14:18
    Круніч))))
    Нет, все-таки Флипкенс, обойдется без повторения РГ. А Крунич, кстати, прошлогодняя чемпионка Хертогенбоса.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.06.2019 13:45
    0
    Какие красивые мышцы у Леси. Женский формат Надаля
    Ссылка
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